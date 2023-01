Tribunal de Justiça suspende prazo para início de obras da ETE Carioba

O TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) suspendeu o prazo de 60 dias que a Justiça de Americana havia dado para o início das obras de reforma e ampliação da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Carioba, mas cobrou informações por parte da prefeitura.

Na decisão, publicada em 19 de dezembro, o tribunal acolheu parcialmente um recurso do Executivo, que afirma ser inviável o cumprimento do prazo. A administração aponta, no entanto, que contratou um estudo da Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) para resolver a situação.

Os desembargadores, então, mandaram a prefeitura e o DAE (Departamento de Água e Esgoto) informarem, no prazo de dez dias, o andamento atual.

Até esta quarta, a exigência não havia sido atendida. Os prazos processuais, porém, estão suspensos desde 20 de dezembro e voltam a vigorar apenas no próximo dia 20, em razão dos períodos de recesso e pós-recesso forense.

Atualmente estação em Americana trata apenas 50% do esgoto que recebe – Foto: Arquivo / LIBERAL

A Justiça de Americana tinha dado o prazo de 60 dias para o início das obras em março de 2022. Na ocasião, determinou que o serviço deveria ser concluído em até um ano. Em caso de descumprimento, a prefeitura estaria sujeita a multa.

Contudo, a decisão foi suspensa provisoriamente pelo TJ, conforme o LIBERAL noticiou em julho. E agora, com esta última determinação do tribunal, os prazos estão suspensos até o trânsito em julgado.

As melhorias na ETE fazem parte das obrigações assumidas em um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) firmado entre a administração e o MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo).

O objetivo do termo proposto pela Promotoria é que, dentre outras medidas relacionadas ao meio ambiente e ao saneamento básico, o município minimize a operação deficitária da estação, que trata apenas 50% do esgoto que recebe. Pede-se o índice de, pelo menos, 85%.

Trata-se de um acordo feito inicialmente em 2004 e sucessivamente prorrogado, sob a alegação de que questões técnicas e financeiras dificultam a execução.