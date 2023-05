Tribunal de Contas do Estado reprova contas de 2020 da Fusame

O TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) julgou irregulares as contas do exercício 2020 da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), autarquia da prefeitura que, naquela época, administrava o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, hoje gerido pela OS (Organização Social) Santa Casa de Misericórdia de Chavantes.

No relatório, despachado no dia 12, consta que “a persistente reincidência de significativa parcela das falhas apontadas” culminou também na desaprovação das contas dos exercícios de 2016 a 2019.

Com relação a 2020, a fiscalização do tribunal apontou falta de controle e registro de precatórios, deficit orçamentário e financeiro, aumento da dívida, contratação de autônomos, deficiências no controle de horas extras e controle interno inoperante, entre outros.

“Tive a oportunidade de relatar as contas de 2015 desta entidade, transitadas em julgado em outubro de 2020, e as de 2014, com recursos esgotados em julho de 2019. Impropriedades semelhantes às aqui foram registradas. No entanto, passados quatro exercícios de minha avaliação, verifica-se a persistente reincidência de significativa parcela das falhas”, afirma a auditora Silvia Cristina Monteiro Moraes.

Para Silvia, não se sustenta a justificativa da fundação de que a pandemia da Covid-19 causou gastos imprevisíveis e emergenciais que culminaram no desajuste orçamentário e no quadro de dívidas da Fusame.

“Mesmo em situação pandêmica, houve tímida melhoria nos resultados, pois o passivo a descoberto foi reduzido em 1,72% [R$ 174,93 milhões para R$ 171,92 milhões], o déficit no resultado financeiro melhorou 4,22% [R$ 30,50 milhões para R$ 29,22 milhões] e abateram-se 15,20% no déficit orçamentário [R$ 1,23 milhões para R$ 1,04 milhões]”, argumenta.

Segundo a auditora, a Fusame continua a apresentar desequilíbrio aos longos dos anos sem a adoção de medidas eficazes para equilibrar os deficits, exibindo resultados insustentáveis, com alto grau de endividamento e passivo a descoberto (quando o valor da soma de bens e direitos não cobre o valor das despesas) de R$ 171,92 milhões, o equivalente a 259,83% das receitas arrecadadas no período, patamar elevado, podendo comprometer a continuidade da fundação.

Em nota, a Secretaria de Saúde aponta que um dos principais motivos para a contratação de uma OS para gerir o Hospital Municipal foi justamente a constante reprovação das contas da Fusame.

“Dentre os problemas que buscamos solucionar está o excesso de horas extras, quantidade que já vem diminuindo consideravelmente, pois a OS tem condições jurídicas e administrativas imediatas para realizar contratações de pessoal, o que não era possível pela Fusame e/ou prefeitura”, afirma.

Quanto aos apontamentos do TCE, a prefeitura pontua que a Secretaria de Saúde, juntamente com a Santa Casa de Chavantes, atuará para a solução de cada um deles.