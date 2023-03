Trevilub amplia serviços e abre 60 novas vagas de empregos

Seleção acontece no Cuca, que fica na Rua Anhanguera; confira as vagas

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana realiza nesta quarta-feira, das 9 às 14 horas, um processo seletivo para a contratação de 60 funcionários para a Trevilub, uma das maiores empresas na distribuição de lubrificantes do país.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

São vagas para jovem aprendiz, auxiliar de limpeza, vendedor interno, operador logístico, motorista e ajudante de motorista, desenvolvedor de sistema em linguagem SQL, analista de tecnologia com conhecimento em banco de dados e servidores e analista fiscal com entendimento em legislação tributária e cálculo de imposto.

A seleção será no Cuca (Centro da Universidade do Conhecimento de Americana), que fica na Rua Anhanguera, em frente ao Mercado Municipal, no Centro. Os interessados devem levar documentos pessoais e carteira de trabalho.

Segundo o diretor de Operações e Negócios da Trevilub, Bruno Trevizan, as contratações são necessárias porque a área de atuação da empresa tem crescido bastante, bem como a cartela de clientes. O grupo mantém a loja de varejo e a sede de vendas no atacado na Rua São Gabriel, na Vila Belverede.

Paralelo a esses espaços, a Trevilub tem cinco galpões em Americana que em breve serão unificados no Centro de Distribuição que está em construção às margens da Rodovia Anhanguera.

A previsão é de que a primeira fase das obras seja concluída em julho. “Estamos construindo o maior centro com capacidade de armazenagem de lubrificantes, sem ser fábrica, do Estado de São Paulo. São oito milhões de litros de lubrificantes”, conclui Trevizan.