Três vereadores de Americana abdicam de candidatura à reeleição

Dr. Daniel, Nathália Camargo e Vagner Malheiros vão se dedicar a projetos pessoais; todos os outros parlamentares buscarão reeleição, veja as coligações

Os vereadores Dr. Daniel (PP), Nathália Camargo (PP) e Vagner Malheiros (Novo) estão fora da corrida pelas cadeiras da Câmara de Americana nas eleições deste ano, agendadas para 6 de outubro.

A informação foi confirmada pelos diretórios executivos dos partidos nos quais estão filiados. Ao LIBERAL, os parlamentares disseram que abdicaram da candidatura por decisões pessoais.

Dr. Daniel (PP) tem sido um dos poucos nomes de oposição ao governo municipal – Foto: Câmara de Americana/Divulgação

Eleito pelo PDT em 2020, com 1.606 votos, Dr. Daniel tem sido um dos poucos nomes de oposição ao governo Chico Sardelli (PL) no Legislativo americanense. Porém, o vereador afirmou que quer voltar aos hospitais e que “chegou a vez” de sua esposa, Adriana Polito Cardoso (Republicanos), buscar uma cadeira na câmara – por isso ele já está trabalhando na pré-candidatura dela.

“Vou me dedicar a alguns projetos meus voltados à medicina e estarei apoiando a minha esposa. Acho que chegou a vez dela, que tem o mesmo perfil que o meu, dedicada e compromissada com as pessoas que necessitam”, disse Dr. Daniel.

Já Nathália contou que irá cuidar da família e de sua carreira como advogada, já que ela é formada em Direito pela PUC (Pontifícia Universidade Católica), de Campinas. Além disso, a vereadora disse que irá se dedicar a um projeto de abrangência global com o marido e pastor Gabriel Seity Konno.

“Ela terminará o mandato em dezembro com uma trajetória de constância e volume de trabalho. Nathália sempre esteve entre os mais produtivos da Câmara de Americana e contribuiu com leis que vão garantir avanço para a cidade, como a do 5G”, informou a assessoria da parlamentar, em nota.

Desistência

Por fim, conforme o LIBERAL noticiou em julho deste ano, Malheiros desistiu tanto da candidatura a prefeito – que chegou a ser cogitada – quanto a vereador e optou por seguir o caminho acadêmico, já que irá fazer uma pós-graduação em Direito Eleitoral. O objetivo é virar assessor jurídico de políticos.

“O Novo me ofereceu todas as condições para concorrer às eleições, porém não serei candidato por conta de outros projetos pessoais. Não pretendo mais concorrer a cargos eletivos”, afirmou o parlamentar.

Todos os outros atuais vereadores de Americana buscarão a reeleição neste ano. Na coligação de Chico, que tentará se manter no cargo de prefeito, estarão Wagner Rovina (PL), Fernando da Farmácia (PSD), Juninho Dias (PSD), Leco Soares (Podemos), Léo da Padaria (PL), Leonora Périco (PL), Lucas Leoncine (PSD), Luiz da Rodaben (PRD), Marcos Caetano (PL), Marschelo Meche (DC), Pastor Miguel Pires (PRD), Silvio Dourado (PL), Thiago Brochi (PL) e Thiago Martins (PL).

Já Gualter Amado (PDT) e Professora Juliana (PT) estarão na coligação liderada por Maria Giovana Fortunato (PDT). Não há parlamentares que são candidatos a reeleição e que estejam, atualmente, na aliança de Ricardo Pascote (União Brasil).