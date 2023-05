Três veículos adquiridos em 2016 para a Saúde estão parados em Americana

Com problemas mecânicos, automóveis custaram R$ 245.550 e eram utilizados pela Unidade de Atendimento Domiciliar

Situação foi relatada pelo vereador Gualter Amado (Republicanos) - Foto: Divulgação

Três veículos Fiat Doblò adquiridos pela Prefeitura de Americana em 2016 estão parados por conta de problemas mecânicos. Os automóveis eram utilizados pela UAD (Unidade de Atendimento Domiciliar) e pelo setor de transporte social de pacientes.

O problema foi relatado pelo vereador Gualter Amado (Republicanos), que alega falta de manutenção. “Isso está fazendo com que o patrimônio público esteja indo para o buraco”, afirmou.

A prefeitura, por sua vez, diz que os veículos estão nessas condições devido à utilização por anos ininterruptos.

“Sempre ocorreram manutenções corretivas, porém, devido ao desgaste pelo tempo e intensidade com que são utilizados, a Secretaria de Saúde está analisando a viabilidade para prosseguir com as manutenções necessárias, considerando o valor de mercado dos mesmos”, apontou.

Os automóveis foram comprados por R$ 245.550 com recursos do Fundo Municipal da Saúde, do SUS (Sistema Único de Saúde).

Gualter também acusou a Secretaria de Saúde de fraudar um dos orçamentos que teriam sido cotados para a manutenção de um dos veículos. O orçamento, que teria partido de uma mecânica de Sumaré, sequer existe, segundo o vereador. “Eles falsificaram um orçamento para regularizar uma compra direta”, disse.

De acordo com o Executivo, a compra direta para manutenção dos veículos é investigada por meio de sindicância interna aberta há cerca de 30 dias pela Secretaria de Saúde.

“Estão sendo reunidos documentos e informações para subsidiar o trabalho da comissão de sindicância. Toda contribuição com a apuração é bem-vinda, desde que pelas vias corretas e com objetivo real de colaborar com a elucidação dos fatos”, comunicou.

Gastos

Gualter já havia questionado a prefeitura sobre a Doblò no mês passado. Na ocasião, ele identificou, em levantamento realizado no Portal de Transparência do município, que a Secretaria de Saúde teria gastado, no ano passado, R$ 35.710 em manutenções e demais serviços referentes ao automóvel.

Porém, a pasta afirmou ao LIBERAL que, na verdade, desembolsou apenas R$ 16.650. Também informou ter aberto uma sindicância para apuração dos fatos.