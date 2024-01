Três são presos por receptação após serem flagrados com carro furtado em Americana

Três pessoas foram presas por receptação de veículo furtado - Foto: Divulgação_Polícia Militar

Três pessoas, de 18, 20 e 25 anos, foram presas em Americana, neste domingo (21), após serem flagradas com um VW Gol branco furtado. Entre os detidos estava um procurado da Justiça.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com o 19° BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior), os policiais militares foram informados, via Copom, de que um Gol branco com registro de furto estaria circulando pelas ruas de Americana.

Com essas informações, policiais que faziam patrulhamento pela região do barro Cidade Jardim encontraram o veículo suspeito com três ocupantes, por volta de 17h, e emitiram sinais de parada. O motorista parou o veículo na Rua Uirapuru e, na sequência, o trio desembarcou e tentou fugir do local a pé, mas foram detidos.

Os três foram levados ao plantão policial, onde confessaram ter ciência de que o carro era furtado. Durante a ocorrência, foi constatado ainda que o jovem de 18 anos estava mandado de prisão em aberto. Os três foram presos, autuados por receptação.