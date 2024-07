Três são presos pela DIG e Gama em investigação de furto a farmácia no Iate Clube Campinas, em Americana

Produtos furtados de farmácia no Iate Clube Campinas foram recuperados - Foto: Divulgação_DIG

Três pessoas foram presas nesta segunda-feira (15), durante uma ação conjunta da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana e Gama (Guarda Municipal de Americana), que investiga o furto a uma farmácia no bairro Iate Clube Campinas, em Americana. Segundo a DIG, o crime aconteceu na última sexta-feira (12), e dois dos detidos, uma mulher de 28 anos e um homem de 24, foram presos por receptação dos produtos. Já o terceiro, de 29 anos, estaria envolvido no furto, mas foi preso por tráfico de drogas e corrupção ativa após ser flagrado com três tijolos de maconha e tentar subornar os oficiais.

De acordo com a DIG, os investigadores receberam a informação de que um morador da região da Praia Azul estaria vendendo alguns produtos que teriam sido furtados de uma farmácia na Avenida Santino Faraone, no Iate Clube Campinas e, com essas informações, se dirigiram, junto com guardas municipais, ao bairro do suspeito.

No local, por volta de 9h30, conseguiram abordar o suspeito que transitava com uma mochila contendo diversos brincos que foram reconhecidos pela vítima como produtos da farmácia. Após a abordagem, os agentes se dirigiram para a residência do acusado, no mesmo bairro, onde encontraram a companheira dele, além de diversos outros itens furtados, como desodorantes, cosméticos e produtos de higiene.

Questionados, os dois negaram o furto, mas confessaram a receptação. Segundo a DIG, a mulher ainda identificou os três suspeitos, dois homens e uma mulher, de terem furtado a farmácia, indicou o endereço onde eles seriam encontrados e contou que um GM Corsa e uma VW Kombi foram usados para transportar os produtos.

Os policiais e guardas então se dirigiram ao primeiro endereço informado, no Balneário Riviera, também na região da Praia Azul, e encontraram na residência diversos produtos furtados, mas os suspeitos não estavam em casa.

Já no segundo endereço informado, no Iate Clube Campinas, eles encontraram um dos suspeitos do furto, que negou participação no crime. No entanto, em sua residência, foram apreendidos três tijolos de maconha.

Segundo os investigadores, durante a abordagem ele ainda teria oferecido dinheiro para se livrar das acusações, mas foi detido por tráfico de drogas e corrupção ativa e segue investigado como suspeito de participar do furto a farmácia.

Todos foram levados à sede da DIG de Americana, onde foram autuados e preso. Os veículos utilizados no crime também foram apreendidos e a Polícia Civil segue com as investigações com o objetivo de encontrar os demais suspeitos, já identificados, que conseguiram fugir.