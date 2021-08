Três são detidos acusados de tráfico de drogas em Americana

Dois adolescentes e um homem foram detidos pela Gama (Guarda Municipal de Americana), por tráfico de drogas neste domingo (22), em duas ocorrências distintas. Após prestarem depoimentos, os envolvidos foram liberados.

Na primeira ocorrência, às 16h14, os guardas faziam patrulhamento pelo Jardim dos Lírios, quando na rua do Gavião viram um adolescente de 16 anos em uma bicicleta em atitude suspeita, este ao ver os patrulheiros, ficou nervoso, tentou fugir e caiu.

Com ele foram localizadas 16 porções de maconha e R$ 72,50. O menor confessou o tráfico de entorpecentes e foi levado até a delegacia de Americana.

Adolescente e o homem foram levados à delegacia e liberados posteriormente – Foto: Divulgação / Gama

O menor foi ouvido e liberado à mãe após o registro do boletim de ato infracional.

Na segunda ocorrência, no período da noite, os guardas foram averiguar uma denúncia de tráfico entre as ruas do Azulão e Violetas. No local, viram um menor, de 15 anos, vendendo drogas para outro homem.

Abordado, o adolescente confirmou o ato infracional, ele estava com 20 pedras de crack e quatro porções de maconha. O menor relatou ainda que buscava os entorpecentes em uma residência na Rua das Andorinhas.

Tráfico acontecia entre as Ruas Azulão e Violetas no Cidade Jardim – Foto: Divulgação / Gama

Os guardas foram averiguar o local da denúncia e lá estava um homem que tentou fugir com a chegada da viatura. Com o suspeito estavam duas pedras de crack e dentro da casa, com o auxílio do canil da corporação, foram encontradas 24 pedras do mesmo entorpecente e R$ 275.

Os dois foram conduzidos até o plantão policial do município e liberados após o registro das ocorrências.