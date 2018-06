Três ruas do Jardim dos Lírios serão recapeadas

O prefeito de Americana, Omar Najar (MDB), assinou nesta qaurta-feira (6) um convênio com a Caixa Econômica Federal para o recebimento de recursos federais no valor de R$ 250 mil, que serão empregados em obras de recapeamento de três ruas do Jardim dos Lírios.

A verba, obtida por meio de emenda do deputado federal Mendes Thame (PV), vai permitir os trabalhos de recapeamento das ruas Cardeal, das Violetas e Uirapuru. Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

“A cidade precisa muito de melhorias no asfalto que já tem e não comporta mais vias sem pavimentação, então estamos investindo, buscando auxílio no âmbito estadual e federal para que façamos. Nos últimos meses temos trabalhado de forma intensa na melhoria da malha viária e depois de muito tempo temos conseguido, até mesmo com o nosso próprio investimento, realizar obras de melhoria e com um asfalto de grande qualidade”, disse o prefeito.

Desde 2017 a prefeitura vem realizando uma série de obras visando melhorias no trânsito, entre elas o recapeamento de diversas vias de grande movimento na cidade. Até março, 170 quilômetros quadrados já haviam sido recapeados, destacando-se vias como Avenida Campos Salles, Bandeirantes, Iacanga e De Cillo. De lá para cá já houve ações em ainda mais vias, como Rua Cuba, Rua São Gabriel, Rua Gonçalves, Rua Cabo Osvaldo de Moraes, Rua José de Alencar, Rua Anhanguera, entre outras.