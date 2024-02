Vila Dainese, Jardim Ipiranga e Cidade Jardim apresentam instabilidade no abastecimento

Três reservatórios de água de Americana estão com níveis baixos por conta da manutenção em um dos filtros da ETA 1 (Estação de Tratamento de Água), iniciada na última quarta-feira (7): Vila Dainese, Jardim Ipiranga e Cidade Jardim.

Apesar do cenário, a prefeitura afirma que o bombeamento está intensivo e que a previsão de normalização segue a mesma, a partir das 22 horas desta quinta (8).

Na Praia Azul, em razão da interligação da nova bomba para a subadutora, o bombeamento já foi retomado e o abastecimento também deve ser normalizado ainda hoje, por volta das 22h.

Segundo o DAE (Departamento de Água e Esgoto), a manutenção foi necessária porque a comporta do equipamento, usada para a lavagem do filtro, sofreu danos. Para fazer o serviço, foi necessário diminuir a vazão captada do Rio Piracicaba.