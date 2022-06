Três primeiros dias da Festa do Peão têm recinto lotado

O primeiro final de semana da 34ª Festa do Peão de Americana foi marcado pelo sucesso. Nem as baixas temperaturas registradas no sábado e no domingo impediram que o público lotasse o Parque de Eventos CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana).

A expectativa da organização era receber 125 mil pessoas no primeiro final de semana. Segundo a assessoria de imprensa, o público total vai ser divulgado ao final da edição.

“A participação do público é muito positiva com esses anos que esteve, graças a Deus conseguimos retomar a festa com grande sucesso, isso é o mais importante”, avaliou o presidente da festa, Beto Lahr.

Show pirotécnico na noite de domingo, durante o show de Pedro Sampaio – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

Ele destacou, entre as atrações da primeira noite, a apresentação de Guilherme e Benuto. “A dupla tende no ano que vem a ser a bola da vez”, aposta Beto.

No sábado, o sucesso ficou por conta de Gusttavo Lima, que fez um show de três horas com muita participação do público. “Foi sucesso até o dia amanhecer. Os shows que antecederam, do Edson e Hudson, e do César Menotti e Fabiano, foram muito bons e o público gosta demais”, contou o presidente.

O Domingo da Família trouxe os sucessos de Luan Santana. “Ele não perde o carisma perante o público, crianças, jovens, famílias. Foi casa cheia ontem (domingo). O DJ Pedro Sampaio está atravessando uma fase maravilhosa. Estamos super felizes com a primeira semana”, completou Beto.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

PROGRAMAÇÃO. A festa retorna nesta quarta-feira, véspera de feriado de Corpus Christi. Sobe ao palco o projeto Cabaré, que une Bruno e Marrone ao cantor Leonardo. Dennis DJ também anima a noite.

O evento segue na sexta-feira, trazendo Maiara e Maraísa, Hugo e Guilherme, e Alok. No sábado, a noite será de Jorge e Mateus, Zé Neto e Cristiano, Gustavo Mioto e Dj Sevven. O Domingo da Família encerra a 34ª Festa do Peão de Americana com Chitãozinho e Xororó.