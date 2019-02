Três prefeitos pedem laudos de segurança de barragem

O prefeito de Americana, Omar Najar (MDB), mais os chefes do Executivo de Piracicaba, Barjas Negri (PSDB) e de Limeira, Mário Botion (PSD), irão fazer uma visita técnica à barragem do Salto Grande na próxima semana. A PCH (Pequena Central Hidrelétrica) é gerida pela CPFL Renováveis.

O objetivo do encontro dos gestores com representantes da concessionária é cobrar a apresentação pública dos laudos que garantem a segurança da estrutura. Ofício solicitando a visita foi encaminhado ontem à empresa. Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

Pela manhã, Omar recebeu Barjas Negri em seu gabinete para tratar da barragem. O prefeito de Piracicaba, que também é o presidente do Comitês PCJ (Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí), reforçou que há confiança nos profissionais que cuidam da PCH, mas destacou que o esclarecimento é necessário. “É importante que nós visitemos o local e façamos uma discussão mais ampla a esse respeito”, disse.

Na última terça-feira, Omar recebeu representantes da CPFL Renováveis e agora pretende conduzir o encontro com as demais cidades para que se esclareça definitivamente qualquer dúvida quanto à segurança da estrutura.

“Esse é um assunto que trouxe preocupação a todos. Recebi esclarecimentos técnicos prestados pela CPFL nos tranquilizando, mas creio que seria importante estendermos o debate aos três municípios e termos a apresentação pública dos laudos de segurança”, disse Omar.

Classificação

O Ministério Público, por meio do Gaema (Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente) também pretende visitar as instalações da barragem do Salto Grande. O órgão instaurou inquérito para apurar a segurança da estrutura e além de acompanhar os laudos emitidos por vistorias técnicas pretende fazer sua própria perícia no local.

De acordo com relatório da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), a barragem de Americana possui classificação de segurança A, o que significa alta categoria de risco e alto da no potencial associado.