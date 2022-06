Três pessoas são presas por tráfico no Cordenonsi e Jardim dos Lírios

Três pessoas foram presas por tráfico de drogas em Americana, nesta segunda-feira (20), em duas ocorrências distintas nos bairros Cordenonsi e Jardim dos Lírios. As detenções foram feitas pela Gama (Guarda Municipal de Americana).

Drogas estavam escondidas em uma área verde no caso do Jardim dos Lírios – Foto: Gama / Divulgação

No primeiro caso, por volta de 11h00, os guardas foram informados que uma travesti pegava drogas em uma casa da Rua Carioba e depois as vendia na região central.

Com as informações, os guardas foram averiguar a denúncia e encontraram a travesti e uma mulher. Abordadas, os patrulheiros encontraram escondidos 28 pedras de crack e duas porções de maconha nos pertences delas.

Na segunda ocorrência, por volta das 22h30, os patrulheiros receberam a denúncia anônima de que um homem traficava pela Rua Uirapuru, no Jardim dos Lírios. Ao chegarem no local, flagraram o suspeito. Com ele, estavam seis microtubos de cocaína e R$ 122 em notas e moedas.

Ele confessou a prática de tráfico e disse que em uma área verde próxima havia mais entorpecentes. Em um buraco coberto por uma pedra estavam escondidas 168 pedras de crack.

Nas duas ocorrências, os três envolvidos foram levados à delegacia de Americana e autuados em flagrante por tráfico de drogas.