Três meses após anúncio, verba para recape de avenida não foi liberada

A pavimentação do trecho sem asfalto da Avenida do Compositor, na região do Residencial Jaguari, em Americana, ainda não tem data para ter início. A verba de R$ 400 mil, anunciada em março via emenda parlamentar pela deputada estadual Marta Costa (PSD), para realização do serviço ainda não foi liberada.

Trecho da avenida permanece sem asfalto – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

“No início do ano, disseram que ia ser feito, mas acaba caindo no esquecimento. Falaram da verba, mas gostaria de saber exatamente quando as obras começam. Acredito que quando não estipulam prazo fica tudo muito aberto e é uma obra importante”, reclamou o engenheiro eletrecista Oséias Muniz de Souza, 37 anos.

A prefeitura informou que o processo segue tramitando conforme o rito para esse tipo de recurso. “Depois de liberado o recurso, ele passa pelo processo de aprovação de projeto junto ao Estado (fase atual), para que se licite a obra e ela tenha início”, explicou a administração municipal.

O LIBERAL apurou que a emenda parlamentar já passou na análise administrativa e de plano de trabalho, mas ainda não está totalmente aprovada para liberação. No momento, está em análise jurídica.

Em março, a secretaria de Obras e Serviços Urbanos disse que a obra está orçada em R$ 700 mil. A contrapartida municipal será definida ao término da licitação.

A emenda de infraestrutura urbana inclui a pavimentação de 5.600 metros quadrados do trecho da Avenida do Compositor que ainda está sem asfalto.