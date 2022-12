Três homens invadem bar em Americana e fogem após disparo

Um cliente que estava no estabelecimento acertou um dos criminosos com um banco

Três homens, sendo um armado, invadiram um bar no bairro Cordenonsi, em Americana, na noite desta quinta-feira (15). Houve disparo de arma de fogo, entretanto, ninguém se feriu.

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta de 21h, três homens encapuzados entraram em um bar na Rua Osvaldo Cruz e anunciaram o assalto. Um deles estava armado.

Ainda segundo o relato, um cliente que estava no estabelecimento acertou um dos criminosos com um banco. Para reagir, o outro assaltante atirou e acertou uma parede. Depois disso, o grupo fugiu levando R$ 160 em dinheiro.

Além do cliente, também estava no local o dono do estabelecimento no momento do roubo. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito tinha sido identificado. O caso será investigado pela Polícia Civil.