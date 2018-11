Três homens e uma mulher são presos por tráfico

Três homens e uma mulher foram presos por tráfico de drogas nesta quarta-feira (31), no Jardim Nossa Senhora Aparecida, em Americana, em duas operações distintas realizadas pela Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entopecentes). Entre as drogas apreendidas diversas porções de crack, cocaína e maconha.

Foto: DISE / Divulgação

Na primeira ocorrência, por volta das 11h, policiais civis fizeram campana em frente a uma casa na Rua Jackson de Figueiredo. O imóvel já estava sendo investigado. Depois de observarem a movimentação, adentraram a residência e encontraram três homens.

Um deles, ao ver os policiais, tentou fugir, saltou o muro dos fundos e dispensou sobre o telhado de uma casa vizinha 256 porções de crack, totalizando 74,6 gramas, e 32 microtubos de cocaína. Ele foi alcançado a 600 metros do local, na Rua Antônio Conselheiro. Os outros dois foram presos ainda dentro da residência. Além das drogas, R$ 890,40 em dinheiro foram apreendidos.

Foto: DISE / Divulgação

No mesmo bairro, por volta das 12h30, uma mulher foi presa por tráfico de drogas após ser denunciada anonimamente. Quando os policiais a abordaram em sua residência, na Rua Casper Líbero, ela entregou uma porção de maconha, dizendo que apenas era usuária.

Porém, com o auxílio de um cão farejador do canil da Gama (Guarda Municipal de Americana), foi possível encontrar dentro do lixo do banheiro 100 porções de maconha. Escondidas no quintal, a polícia localizou outras duas porções da mesma droga. Três pés da erva (Cannabis Sativa) também foram recolhidos. O total de maconha apreendido neste caso foi de 215,5 gramas.