Três ficam feridos na Avenida Brasil, em Americana, após colisão com árvore

Motorista disse ter perdido o controle do veículo - Foto: Divulgação

Um acidente na Avenida Brasil, em Americana, deixou três pessoas feridas na manhã desta segunda-feira (23). Segundo informações da Polícia Militar, um veículo Chevrolet Corsa bateu contra uma árvore nas proximidades do Colégio Politec, no sentido Centro-Jardim Ipiranga.

O acidente mobilizou equipes da PM, do Corpo de Bombeiros e do serviço de ambulâncias da Prefeitura de Americana. De acordo com a Polícia Militar, o motorista relatou que perdeu o controle do veículo e acabou batendo contra uma árvore, próximo a um ponto de ônibus do local.

Três pessoas que estavam no veículo foram socorridas ao HM de Americana e a UPA São Jose – Foto: Divulgação

Ainda segundo a PM, o motorista teria admitido que havia ingerido bebida alcoólica. No carro, também estavam outro homem, no banco de passageiro, e uma mulher, no banco de trás. Eles foram socorridos ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José.