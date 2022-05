Trens travam cruzamento de pedestre em linha férrea e geram reclamações

Passagem alvo de queixas liga os bairros Nova América e o Loteamento Industrial Machadinho - Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Os trens que trafegam e estacionam na linha férrea na altura da passagem que liga os bairros Nova Americana e Loteamento Industrial Machadinho, em Americana, têm gerado reclamação de pedestres.

Há 26 anos, Cione Claudino da Fonseca, de 60 anos, caminha pelo atalho que liga a Rua Silvino Bonassi à Avenida Bandeirantes para poder ir ao trabalho no Machadinho. Ele relata que desde a duplicação da malha ferroviária, em 2021, os trens param sobre a linha e os pedestres são obrigados a passar por cima do vagão ou por baixo dele.

Ciclista se arrisca ao subir em vagão de trem parado em passagem – Foto: Reprodução

“Eu passo aqui duas vezes por dia e eu preciso pular, senão eu posso perder o ônibus que me leva para casa”, comentou o morador de Sumaré.

O LIBERAL esteve na passarela, na tarde da última quinta-feira, para acompanhar o problema relatado. A reportagem conversou com seis pedestres e todos eles confirmaram o problema. Há quem tenha presenciado idosos subindo os vagões para cruzar a passagem.

O químico Ricardo Aparecido Paulo, de 37 anos, e que mora em um condomínio de prédios próximo à Avenida Bandeirantes se prontificou em fazer um abaixo-assinado para entregar a dois vereadores do município para que seja entregue na Rumo Logística, concessionária responsável pela linha férrea.

Até quinta, Ricardo já havia colhido 202 assinaturas de pedestres. De acordo com ele, são necessárias, no mínimo, 300. “É um absurdo. Eu vou trabalhar de bicicleta e preciso subir o trem com ela no braço, porque eu preciso chegar no meu trabalho e este é o caminho”, contou Ricardo que também passa duas vezes ao dia pelo local.

Com base nas dificuldades relatadas pelos moradores, o problema na linha férrea é alvo de moção de apelo à empresa Rumo, protocolada na última quinta, de autoria dos vereadores Fernando da Farmácia (PTB) e Pastor Miguel (Republicanos). Os parlamentares pedem soluções para a travessia de pedestres sobre a linha férrea no local.

A Rumo informou que vai apurar internamente a razão das paradas dos trens na passagem em nível para pedestres. “A empresa tentará encontrar uma solução para reduzir o transtorno para a comunidade. Por ora, não há previsão para a construção de uma passarela no local”, trouxe nota da concessionária.