Treminhão tomba e motociclista fica ferida na Avenida Nicolau Abdalla, em Americana

Uma carreta do tipo treminhão, carregada com toras de madeira, tombou na noite desta quinta-feira (21), na Avenida Nicolau João Abdalla, em Americana. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma motociclista que passava pelo local no momento ficou ferida e precisou ser socorrida.

O acidente ocorreu por volta de 18h30 na avenida que é trajeto comum para caminhões, na região do bairro Nova Carioba. No caso desta quinta, o veículo tombou e ficou em formato de L, impedindo o tráfego no local. Duas das composições do caminhão tombaram porque, segundo o motorista, o veículo teve uma pane mecânica.

Durante o tombamento, uma motociclista caiu atrás do caminhão. O Corpo de Bombeiros de Americana foi acionado e encontrou a mulher com ferimentos leves e em condição estável. Ela foi socorrida para o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. A carreta foi retirada por volta de 23h.