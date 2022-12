Trem Iluminado de Natal reúne mil pessoas na Estação Cultura

A composição ficará na cidade até as 19h desta sexta-feira (16) e partirá para Campinas

A chegada do “Trem Iluminado de Natal – Rumo 2022” levou um público de, aproximadamente, mil pessoas na noite de quinta-feira (15) à Estação Cultura de Americana. A composição ficará na cidade até as 19h desta sexta-feira (16) e partirá para Campinas.

Chegada do trem ocorreu na noite de quinta-feira – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

A secretária de Cultura e Turismo (Sectur), Marcia Gonzaga Faria, destacou a participação do público na atração. “As pessoas compareceram para prestigiar o evento, compartilhando este momento proporcionado especialmente para celebrar o Natal junto às famílias. Agradecemos à concessionária Rumo e a todos que apoiaram. Temos ainda uma programação em curso na cidade, repleta de atividades para que a população tenha a oportunidade de aproveitar ainda mais as comemorações de fim de ano”, disse a secretária.

No período de permanência do trem na Estação Cultura, as pessoas poderão fazer a visitação, porém, a iluminação da composição será acionada somente à noite.

Na Estação Cultura pode ser visitado também o Presépio, montado já na entrada do espaço, que fica na Avenida Dr. Antonio Lobo, área central da cidade. O horário de visitação é de segunda a sexta-feira, das 9h às 22h, e, aos sábados, das 9h às 18h.

