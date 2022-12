Trem Iluminado de Natal passa por Americana nesta quinta-feira

A ação é organizada pela Rumo Malha Paulista, concessionária do transporte ferroviário, e tem apoio da Sectur

Americana recebe nesta quinta-feira o Trem Iluminado de Natal da Rumo. A atração deve chegar às 22h na Estação Cultura, na Avenida Dr. Antonio Lobo, no Centro. No dia seguinte, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia farão parte do itinerário.

O trem fica na cidade até 19h de sexta. A ação é organizada pela Rumo Malha Paulista, concessionária do transporte ferroviário, e tem apoio da Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo) de Americana.

“Será um evento muito bonito, pois a composição vem toda iluminada, uma atração especial, valorizando o espaço da Estação Cultura”, disse a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

Assim que deixar Americana, o trem vai para Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia, respectivamente. A expectativa é de que a atração atravesse as cidades entre 20h e 21h.

A organização pede que seja respeitado o limite de distância mínima de três metros e sem interação com a composição.

