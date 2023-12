Trem iluminado da ‘Rumo ao Natal’ chega nesta quinta a Americana

Trem iluminado da Rumo vai passar pelas cidades da região - Foto: Divulgação

O trem iluminado da “Rumo ao Natal” chega a Americana nesta quinta-feira (14), na Estação Cultural, na Avenida Dr. Antonio Lobo, no Centro.

As locomotivas, iluminadas com aproximadamente três mil metros de fitas LED branca, desembarcarão entre 22 e 23 horas, e permanecerão no local até sexta-feira, às 19h, disponíveis para fotos externas.

A iniciativa, promovida pela Rumo, concessionária de ferrovias do País, integra o evento “Rumo ao Natal”, que ocorre de 2 a 21 de dezembro.

A parceria envolve o Ministério da Cultura, através da Lei Rouanet (Lei de Incentivo à Cultura), o Instituto Acerte, a ABPF (Associação Brasileira de Preservação Ferroviária), a CTPM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e a MRS Logística.

“Todos os anos, perto de dezembro, recebemos diversas mensagens em nossos canais de atendimento e redes sociais perguntando sobre as locomotivas, as atrações e, principalmente, sobre a visita do ‘Bom Velhinho’ que encanta as crianças. Quando chegamos com o trem iluminado e o Papai Noel nas cidades, a emoção é sempre muito grande, principalmente do público infantil”, comenta Rodrigo Machado Thomaz, gestor de sustentabilidade da Rumo.

A organização do evento destaca a importância de seguir algumas orientações para garantir a segurança de todos os participantes. O público é aconselhado a manter uma distância segura de 15 metros da linha férrea antes, durante e após a passagem do trem.

Além disso, a escolha de um local seguro para fotografias, a proibição de tocar ou subir nas locomotivas ou vagões, mesmo que estejam parados, e a presença constante de adultos ao lado das crianças são medidas essenciais para evitar possíveis acidentes.

Após a estadia em Americana, o trem iluminado seguirá sua rota, passando por Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia e finalizando o percurso em Campinas.