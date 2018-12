Trem até Americana é considerado, mas demanda maior investimento

Em audiência pública realizada nesta terça-feira, em Brasília, a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) sinalizou que continua nos planos do governo a extensão do trem intercidades até Americana – e não só de São Paulo até Campinas, como disse ser viável a concessionária Rumo –, mas apontou que essa obra demanda maior investimento.

Foto: Divulgação

De acordo com o deputado federal Vanderlei Macris (PSDB), que fez o requerimento da audiência na Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados, os órgãos envolvidos na instalação do trem demonstraram coesão e o assunto deve ser prioridade do governador eleito João Doria (PSDB) quando assumir.

Na reunião, os representantes das empresas Rumo e MRS Logística, que operam o transporte de cargas, demonstraram apoio ao projeto, e o fazem, segundo o deputado, justamente porque têm interesse na renovação da concessão do uso das linhas.

“Fiquei muito animado com a reunião de hoje. Me pareceu uma convergência, primeiro, do Estado de São Paulo querer fazer. O Doria está entusiasmado, pediu que eu conduzisse isso em Brasília. Percebi que as duas empresas querem também, assim como a ANTT”, afirmou o parlamentar.

Vanderlei disse que o transporte de passageiros de São Paulo a Campinas é mais fácil de aplicar, porque existem mais linhas. Diante disso, é provável que a implantação ocorra em duas fases, sendo essa a primeira. A segunda, por sua vez, seria a expansão de Campinas para Americana, algo considerado aplicável pela ANTT, de acordo com o deputado, mas que demandará mais investimentos.

Segundo o deputado, o diretor da ANTT, Sérgio de Assis Lobo, cogitou inclusive a extensão da linha até Limeira, depois de chegar a Americana. “Ele é um grande entusiasta do trem intercidades”, disse o parlamentar tucano.

TRANSIÇÃO

Brasília vive clima de transição até o fim do ano, de acordo com Vanderlei, mas o prognóstico de aceitação do projeto dentro do governo do presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), é positivo.

“Vai ter muita mudança de primeiro e segundo escalão ainda. Mas o próprio sujeito que trabalhava no PPI (Plano de Parcerias e Investimentos), o Tarcísio Gomes de Freitas, virou ministro da Infraestrutura. E ele participou de nossas reuniões com o presidente Temer, conhece bem o projeto”, afirmou Vanderlei.

No Estado, segundo o tucano, o projeto é bem visto pelo governador eleito, e um estudo sobre o tema, contratado com uma empresa alemã, está em elaboração.