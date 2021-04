Treinamento mobiliza Corpo de Bombeiros em Americana

O Corpo de Bombeiros de Americana foi sede, na tarde desta quarta-feira (7), de um treinamento de salvamento veicular. Participaram da atividade cerca de 20 bombeiros de Americana, Hortolândia e Santa Bárbara d’Oeste.

No encontro, os bombeiros simularam o resgate de uma vítima presa nas ferragens de um veículo, cedido pelo Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo). Uma explicação teórica detalhou os procedimentos necessários, que foram aplicados no momento da prática.

“O treinamento de salvamento veícular é extremamente importante para o Corpo de Bombeiros, tendo em vista que uma grande parcela das ocorrências que nós atendemos tem esse foco, o acidente automobilístico”, disse ao LIBERAL o tenente do Corpo de Bombeiros de Americana, Antonio Carlos Brusolin.

Os agentes aplicaram técnicas utilizadas em ocorrências reais, com o objetivo de retirar a vítima da maneira mais segura possível. Os bombeiros passam por treinamentos em todas as semanas – os específicos de salvamento veicular acontecem em um mês do ano.

“Nossa filosofia é que a população conheça cada vez mais o nosso trabalho, afinal de contas, somos servidores públicos e trabalhamos em prol da população. Nosso intuito é que cada vez mais pessoas conheçam a importância do nosso trabalho”, completou.