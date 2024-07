Trecho da Rua Rio Branco com a Fernando Camargo tem conversões proibidas, desrespeito e reclamação em Americana

Os problemas relacionados ao fluxo do trânsito geralmente podem ser constatados nos chamados “horários de pico”, que correspondem ao trajeto das pessoas para chegarem ou saírem dos seus trabalhos. Há décadas esses contratempos são visíveis nas principais cidades do Brasil, reflexos da expansão desenfreada da área urbana e da falta de planejamento.

Quem mora ou trabalha próximo a cruzamentos ou vias que são afetados pelo congestionamento já está acostumado com as buzinas e os xingamentos. Também é possível imaginar os veículos cruzando a frente um do outro, não respeitando sinalizações e motoristas estressados ou impacientes. Todas essas situações aparecem como um passe de mágica das 7h às 9h e das 17h às 19h.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Americana não é exceção à regra. Trafegar nos horários de pico no Centro do município é um desafio para motoristas inexperientes. Porém, o trecho da Rua Fernando Camargo, passando pela Rua Rio Branco até o cruzamento da Rua Dom Pedro II com o Viaduto Amadeu Elias reserva problemas muito particulares.

A Fernando Camargo e a Rio Branco são duas das ruas mais antigas da cidade. Já o viaduto foi construído nos anos 1960. Por serem estruturas tão antigas, não possuem o tamanho adequado para a atual frota de Americana, de mais de 200 mil veículos. O resultado, é possível imaginar: problemas que parecem não ter solução por conta de uma malha estrangulada pelo progresso.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

O LIBERAL acompanhou na última quinta-feira a dinâmica do trânsito no trecho e verificou problemas em quatro pontos. Embora seja necessário destacar a imprudência de alguns condutores, que fazem conversões proibidas ou não respeitam as sinalizações, há situações que demandam atenção do poder público.

Ônibus ignora rotatória na Fernando Camargo com a Marechal Deodoro – Foto: Leonardo Matos / Liberal

Quem faz a rotatória?

A dúvida existe no cruzamento das ruas Fernando Camargo com a Marechal Deodoro e a dos Professores. Há uma rotatória pintada na via, mas poucos respeitam esta sinalização. Durante a apuração, a reportagem flagrou vários carros, motocicletas e até mesmo os ônibus do transporte urbano municipal passando por cima da marcação.

Nos horários de pico, o cenário se torna perigoso tanto para motoristas, que ficam indecisos de quem é a vez na rotatória, quanto para pedestres, que ficam perdidos com a quantidade de veículos entrando e saindo das ruas.

“Por dois anos, semáforos foram colocados, só faltava ligá-los, mas de repente tiraram. Não entendi o motivo. É muito perigoso e confuso. O pessoal que desce a Fernando Camargo vem em alta velocidade, inclusive os ônibus. Os pedestres ficam perdidos, tem risco de alguém ser atropelado”, afirmou Janaína Moretti, de 49 anos, proprietária de um sebo ao lado do local.

A Prefeitura de Americana informou ao LIBERAL que serão instalados tachões – também conhecidos como “olho de gato” ou “tartaruga” – para evitar que motoristas trafeguem por cima da rotatória.

Cruzamento da Rua Fernando Camargo com a Rua Rio Branco – Foto: Leonardo Matos / Liberal

Conversões proibidas

A Rio Branco tem mão dupla e isso parece atrapalhar alguns “apressadinhos” que preferem parar o tráfego para cortar caminho.

De forma proibida, alguns motoristas fazem a manobra de sair da Rio Branco, no sentido Avenida Brasil, para subir a Fernando Camargo, sentido Avenida Cillos. Assim como há motoristas que saem da Rio Branco, no sentido viaduto, e descem a Fernando Camargo, no sentido Praça Comendador Müller. Em ambas as manobras é necessário cruzar a contramão em uma conversão sinalizada como não permitida.

No trecho da Rio Branco entre o cruzamento com a Fernando Camargo e o Viaduto Amadeu Elias, condutores “travam” uma das faixas para acessar os estacionamentos de comércios e prédios empresariais. A reportagem flagrou por diversas essa situação, que causa problemas nos horários de pico e é proibida.

A Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário), da prefeitura, disse que realiza mensalmente ações de educação no trânsito para a conscientização e respeito das legislações.

Apesar de placa, motoristas usam faixa da direita para acessar viaduto Amadeu Elias – Foto: Leonardo Matos / Liberal

Acesso ao viaduto

A Rua Rio Branco, no sentido Gama (Guarda Municipal de Americana), tem duas faixas: a da direita é destinada para a conversão à Rua Dom Pedro II, enquanto a da esquerda dá acesso ao viaduto. Isso na teoria, porque na prática, mesmo com placas indicando a exclusividade da faixa da direita para conversão, motoristas utilizam esta faixa para “cortar” a frente de quem está na via correta para acessar o viaduto.

O LIBERAL também flagrou essa situação por diversas vezes nesta quinta, inclusive com dois carros que acabaram tendo uma pequena colisão.

“Consigo entender o motivo dos motoristas fazerem isso. Se você concentrar todo mundo que quer ir para o viaduto só na faixa da esquerda, ela vai congestionar e travar o trânsito até o cruzamento com a Fernando Camargo. Então, tem gente que pega a da direita mesmo e dá seta quando chega no viaduto. Talvez fosse o caso de retirar a exclusividade da faixa da direita”, sugeriu o comerciante Lucas Cauê Venezian, de 27 anos.

Vereador sugere transformar trecho da Rua Dom Pedro em mão dupla – Foto: Leonardo Matos / Liberal

Acesso à Antônio Lobo

Há outro problema relacionado ao Viaduto Amadeu Elias e que afeta a praticidade dos motoristas que vêm do Jardim Colina e desejam chegar à Avenida Dr. Antonio Lobo. Neste caso, o motorista precisa passar pelo viaduto, entrar na Rio Branco, descer a Fernando Camargo, pegar a Rua Washington Luís e depois fazer a conversão para a Avenida Antônio Lobo — se deparando com vários semáforos.

No período da manhã, isso acaba sobrecarregando ainda mais o trânsito no cruzamento da Fernando Camargo com a Rio Branco.

O vereador Leco Soares (Podemos) apresentou uma indicação à prefeitura na qual pede um estudo para transformar a Dom Pedro II em mão dupla naquele trecho.

“A pessoa sai do viaduto e já vira à direita, e segue para chegar à Avenida Antônio Lobo. Hoje, há duas entradas da Avenida Antônio Lobo para a Dom Pedro II. Não há necessidade. Dá para tirar o trânsito da Rio Branco permitindo essa conversão. Conversei com a prefeitura e eles falaram que já têm um estudo neste sentido”, disse Leco, em entrevista ao LIBERAL.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Já o comerciante Lucas lembrou que seria importante fazer a duplicação do viaduto ou outra transposição para desafogar a Rio Branco. A duplicação chegou a ser projetada e seria feita pela empresa Rumo, por meio de contrapartida, no segundo semestre de 2023. Entretanto, impasses entre o Executivo e a companhia praticamente sepultaram o projeto.

A prefeitura afirmou que para efetuar futuras alterações, seja de sentido de via ou instalação de semáforos, é preciso um estudo globalizado, abrangendo toda a região central. As alterações são realizadas por meio de estudos porque afeta toda uma região e não apenas um ponto específico.