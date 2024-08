Trecho da Avenida Raphael Vitta, em Americana, será interditado para limpeza do Córrego Pyles

Trecho ficará interditado das 7h às 16h nesta quinta e sexta-feira por conta do maquinário utilizado na ação

Trecho será interditado nesta quinta e sexta-feira - Foto: Ariel Ferreira_Prefeitura de Americana

A Prefeitura de Americana informou, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), que irá interditar parte da Avenida Raphael Vitta nesta quinta (15) e sexta-feira (16) para limpeza do Córrego Pyles, na região da Vila Redher.

A ação será realizada no trecho da via entre as ruas Nove de Julho e Cícero Jones (sentido bairro).

O trecho ficará interditado, das 7h às 16h, para a execução do serviço, que utiliza uma máquina bobcat e uma escavadeira hidráulica. O local será sinalizado pela equipe da Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário).