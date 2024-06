Trecho da Avenida Brasil é interditado após rompimento de tubulação e vazamento de gás

Bombeiros e funcionários da Comgás atuam em rompimento de tubulação na Avenida Brasil, em Americana - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

O trecho da Avenida Brasil entre as ruas Chile e Costa Rica, no sentido bairro, em Americana, foi interditado na manhã desta quarta-feira (26) após o rompimento de tubulações. Houve vazamento de água e gás no local, que fica em frente ao antigo Hospital Samam, no entanto, ninguém se feriu. De acordo com a Defesa Civil, ainda não há previsão para liberação do trânsito no trecho.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, por volta de 8h30 desta quarta, um homem com uma retroescavadeira foi retirar o tronco de uma árvore e, durante o serviço, acabou danificando as tubulações, provocando vazamentos.

Conforme informou os bombeiros, como o gás saiu junto com a água, os vazamentos foram notados de maneira mais rápida, permitindo também uma ação imediata de prevenção de acidentes. Na manhã desta quarta, bombeiros estavam de prontidão no local.

O LIBERAL esteve no local por volta de 11h, quando funcionários da Comgás realizavam os primeiros reparos – ainda havia vazamento de gás. Posteriormente, equipes do DAE (Departamento de Água e Esgoto) trabalharam no local. Segundo a prefeitura, o serviço do departamento já foi finalizado. Poucas residências foram afetadas e por pouco tempo.

Por conta do serviço, foi necessário interromper a distribuição de água no local, incluindo no ambulatório do Hospital Samaritano. Funcionários da unidade, entretanto, relataram que os atendimentos não foram prejudicados.