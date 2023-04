Trecho da Avenida Antonio Pinto Duarte ficará fechado a partir de segunda

Trechos da Avenida Antonio Pinto Duarte ficarão fechados a partir desta segunda-feira (3), às 8h, devido às obras de remodelação viária realizadas na entrada de Americana, na região do portal. A interdição vai durar até o fim do serviço, que deve terminar em julho, segundo a prefeitura.

No sentido Centro, a avenida será interditada no trecho entre a Avenida Unitika e a Rua Santa Amélia. No sentido Rodovia Anhanguera (SP-330), o bloqueio ocorrerá entre a Avenida Unitika e a Rua Gelindo Nardo. Os veículos serão desviados para as ruas Orlando Dei Santi e São Gabriel.

Serviço tem investimento de R$ 4,1 milhões, recurso proveniente de financiamento firmado junto ao Desenvolve SP – Foto: Secom / Divulgação

As informações foram divulgadas pelo Executivo nesta sexta, após os detalhes serem definidos em reunião realizada na sede da Sosu (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos).

O encontro contou com a presença de representantes da secretaria e da empresa Romaréllo Terraplenagem e Construções, responsável pela obra.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O investimento é de R$ 4,1 milhões, recurso proveniente de financiamento firmado junto ao Desenvolve SP, instituição financeira vinculada ao governo estadual. A obtenção do crédito foi intermediada pelo ex-deputado federal Vanderlei Macris.

O projeto contempla a remodelação da geometria da rotatória, instalação de três conjuntos semafóricos, iluminação pública, pavimentação asfáltica dos trechos que atualmente são canteiros, recapeamento asfáltico das Avenidas São Gabriel, Antônio Pinto Duarte e Orlando Dei Santi, no trecho que compreende as obras, passeio público, acessibilidade e execução de rede de drenagem.