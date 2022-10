Trecho da Av. Cillos passa a receber iluminação em LED

Prefeitura está investindo R$ 7,4 milhões no projeto - Foto: Marcelo Giongo - Prefeitura de Americana

A Avenida Cillos, em Americana, começou a receber nesta terça-feira os serviços de troca de lâmpadas antigas pela nova iluminação de LED. O trabalho vem sendo feito no trecho entre a ponte da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) e a Rua Fernando Camargo.

De acordo com a Sosu (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos), as melhorias ocorrem ainda na Av. Santino Faraone, no bairro Tancredi, e no Bosque dos Ipês.

A prefeitura está investindo R$ 7,4 milhões no projeto de modernização do Parque de Iluminação Pública do município.

“Os serviços estão avançando e vão abranger toda a cidade. É um trabalho importante que está sendo realizado na gestão do prefeito Chico Sardelli”, disse o secretário da Sosu, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Até o final do ano a administração garante que serão 4.300 pontos instalados. Os recursos são provenientes da CIP (Contribuição de Iluminação Pública).

A responsável pela instalação na cidade é a SRE – Engenharia e Construções Ltda, contratada pela prefeitura.