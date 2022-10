Travessa no Jardim Mirandola vira alvo de reclamação de moradores

A travessa que faz ligação entre as avenidas Parma e Roma, no Jardim Mirandola, em Americana, tem gerado reclamações entre os moradores da região. A passagem fica no meio de uma área verde entre as duas avenidas e sobre um pequeno córrego.

A estrutura está localizada em cima de um cano, que foi revestido por tábuas de madeira. Para facilitar a passagem no local um cabo de aço foi colocado para oferecer segurança aos pedestres.

Local se encontra em situação precária e os usuários pedem por melhorias – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

“Eu não passo [na travessa] porque não é seguro e também porque já tenho um pouco de labirintite e é bom não abusar”, disse o operador de máquinas Márcio Belezine, de 48 anos, morador da região.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Muitas pessoas passam pelo local para não dar a volta no quarteirão. A questão virou assunto na câmara, o que resultou em uma solicitação para a construção de uma ponte no local.

O que diz a prefeitura

A Prefeitura de Americana foi questionada e respondeu que a Secretaria de Meio Ambiente vai avaliar a situação no local.

LIBERAL NAS RUAS: Viu algo de errado no seu bairro? Um buraco na rua, um vazamento ou uma obra parada? Escreva para redacao@liberal.com.br ou envie mensagem para o WhatsApp do LIBERAL, no (19) 99271-2364, clicando aqui.