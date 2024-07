Trator cai de guincho e bate contra veículo e poste na Avenida Europa, em Americana

Um trator caiu de um caminhão guincho, colidiu contra um carro estacionado e derrubou um poste no início da noite desta segunda-feira, na região do Parque das Nações, em Americana.

Segundo informações da Gama (Guarda Municipal de Americana), que atendeu à ocorrência, ninguém se feriu e, por volta de 21h, ainda não havia previsão para a retirada do maquinário, já que seria necessária a realização de perícia técnica sobre o ocorrido.

De acordo com a corporação, por volta das 18h, o trator caiu do guincho na Avenida Europa, no sentido bairro, próximo ao TG (Tiro de Guerra) de Americana. Ao cair, o veículo derrubou um poste e atingiu outro carro.

Trator caiu de guincho e causou estragos na Avenida Europa – Foto: @davidoliveira.drones e @caiogarcia.official / Divulgação

O produtor de eventos Caio Garcia, de 30 anos, testemunhou o acidente de dentro do seu automóvel, no momento em que acessava a Avenida Europa, vindo da Rua Florindo Cibin.

Segundo ele, o trator caiu do guincho no cruzamento da avenida com a Rua Malásia e desceu de ré até bater, na esquina com a Rua Tanzânia. Vários motoristas, sem entender o que estavam acontecendo, teriam buzinado para o trator.

Veículo ficou bastante danificado após ser atingido pelo trator – Foto: @davidoliveira.drones e @caiogarcia.official / Divulgação

“Foi muito perigoso. Imagina pegar alguém que estava fazendo o cruzamento? Eu quase bati no trator também, estava entrando na avenida. A sorte é que não pegou ninguém, mas fez um estrago em um carro que estava estacionado, no poste, a fiação está toda no chão”, relatou Caio.

“Tive de entrar em uma rua para escapar, porque estava com mais três pessoas dentro do meu carro. Tinha crianças, inclusive. Mas foi muito feio, teve faísca para todo lado. Assustou bastante quem estava ali por perto”, completou.

