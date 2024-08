Tratador é ferido por onça no Parque Ecológico de Americana

Segundo a prefeitura, funcionário foi arranhado durante a alimentação do animal; ele teve alta no mesmo dia

A onça-parda do zoológico de Americana – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Um tratador do Parque Ecológico de Americana foi ferido por uma onça parda enquanto tentava alimentar o animal. O caso ocorreu no dia 12 de agosto e só foi informado pela assessoria de imprensa da prefeitura após questionamento do LIBERAL na manhã desta segunda-feira (19).

De acordo com o parque, o tratador foi arranhado pela onça. A prefeitura informou que o servidor foi “rapidamente” levado para atendimento hospitalar, onde foram feitos os curativos necessários. Ainda segundo a assessoria de imprensa, o funcionário teve alta no mesmo dia.

A prefeitura considerou o caso um “incidente”. “O caso atípico não se trata de um ataque, mas um incidente, que não teve motivação aparente. Já está sendo realizado o levantamento de informações pela equipe de Segurança do Trabalho e, na sequência, será aberta sindicância para apurar os acontecimentos”.

A onça parda é uma das maiores espécies abrigadas pelo Parque Ecológico de Americana, um dos principais pontos turísticos da cidade. Além dela, o zoológico conta com uma onça-pintada, um hipopótamo, um tigre siberiano, dentre outros.