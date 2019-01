Transporte social recebe duas novas ambulâncias

O prefeito de Americana, Omar Najar, e o secretário municipal de Saúde, Gleberson Miano, receberam nesta quarta-feira (16) duas novas ambulâncias para o transporte social de pacientes do município. Os veículos modelo furgoneta foram comprados com recursos de convênio com o Ministério da Saúde, por meio de emenda do deputado federal Miguel Lombardi, no valor de R$160 mil, com contrapartida da Prefeitura de Americana de R$16 mil, totalizando investimento de R$176 mil.

Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

Atualmente, o transporte social de pacientes para exames ou tratamentos conta com 10 veículos, passando a ter agora mais essas duas ambulâncias na frota. O prefeito Omar Najar ressaltou a importância das novas ambulâncias.

“Nosso objetivo é sempre melhorar o atendimento à nossa população, sendo a Saúde a nossa prioridade. Essas ambulâncias devem proporcionar mais conforto aos pacientes, melhorando o atendimento que prestamos atualmente”, afirmou.

De acordo com o secretário, em 2017 foram realizados 31.648 atendimentos com o transporte social e, em 2018, foram 32.606. “Tivemos um aumento de mais de 900 atendimentos de um ano para o outro. Essas ambulâncias vêm reforçar a nossa frota e já começam a ser utilizadas imediatamente”, explicou Gleberson.

As ambulâncias novas comportam o transporte de um paciente deitado com um acompanhante e serão utilizadas para viagens dentro do município ou para outras cidades, como Barretos ou São Paulo, que possuem unidades especializadas que frequentemente são utilizadas por pacientes de Americana.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.