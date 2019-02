Protesto paralisa transporte escolar em Americana

Os funcionários do transporte escolar de Americana, operado pela Sancetur, paralisaram o serviço na manhã desta quarta-feira (20) em protesto pela falta de pagamento do PLR (Participação de Lucros e Resultados). Segundo eles, o benefício deveria ter sido depositado no dia 5 e ainda não tinha caído na conta.

Segundo o Sindicato dos Condutores de Americana e Região, o que aconteceu pela manhã foi um protesto. Os funcionários foram liberados por volta das 7h30 para retornar ao trabalho. “O PLR deveria ter sido depositado no dia 5 e até agora não teve conversa. Não foi a primeira vez que atrasou, mas já deveria ter sido pago há 15 dias. Esperemos que a empresa tenha sensibilidade para que as pessoas não sejam prejudicadas”, explicou o diretor da entidade, Nadir Migliorini. Foto: Divulgação

Por conta da paralisação, os alunos que dependem do transporte não contaram com o ônibus agora cedo. As mães confirmaram ao LIBERAL que os coletivos não passaram para buscar os estudantes pela manhã.

A reportagem já solicitou e aguarda um posicionamento da Sancetur. Já a Prefeitura de Americana disse que “trata-se de um problema administrativo da empresa junto aos funcionários, sem qualquer relação com pagamentos da Administração Municipal, que estão em ordem”. Para a prefeitura, a empresa teria garantido que a situação será “resolvida o mais rápido possível e o transporte dos alunos será retomado”, conforme nota enviada ao LIBERAL pela administração.

A Sancetur também opera o transporte coletivo municipal de Americana, mas não há paralisação dos ônibus na cidade.