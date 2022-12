Trânsito ‘trava’ em Americana com bloqueio na SP-304 e viaduto da Cillos

Bloqueio montado na SP-304 para evitar a aproximação com o viaduto da Cillos – Foto: Paula Nacasaki / LIBERAL

A manhã desta segunda-feira (12) no trânsito de Americana é marcada por dificuldades para motoristas que utilizam a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) e vias no entorno dela, especialmente no trecho entre os viadutos das avenidas Cillos e Iacanga. Houve reflexos inclusive em bairros destas regiões.

Segundo apurou o LIBERAL com o Corpo de Bombeiros e a PMR (Polícia Militar Rodoviária), por volta de 7h, um homem tentou pular do viaduto da Avenida Cillos. A mobilização das corporações, junto da PM (Polícia Militar), demandou o bloqueio do trânsito nos dois sentidos do viaduto.

O trânsito impedido no trecho provocou lentidão desde a Avenida Iacanga até o acesso para a Cillos, sentido Americana. Policiais montaram ainda um bloqueio na SP-304, no acesso para a região da Cidade Jardim, e dessa forma os motoristas eram obrigados a entrar no bairro para continuarem seus trajetos.

Por volta de 8h, o homem que estava no viaduto se rendeu, após negociação, foi auxiliado pelos bombeiros e socorrido sem ferimentos ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi em Americana. Apesar da intervenção, ainda neste horário, o tráfego não tinha se normalizado.