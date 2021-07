Transferência de casas da Rua Dom Pedro será assinada no dia 15

No ano de 1998, após falência da companhia, as casas na Rua Dom Pedro II foram incorporadas à RFFSA - Foto: Arquivo / O Liberal

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), assina no próximo dia 15 o contrato de transferência de doação das casas que faziam parte da extinta Rede Ferroviária Federal SA, na Rua Dom Pedro, para as nove famílias que residem nos imóveis.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Na sessão ordinária desta quinta-feira (8), os vereadores de Americana aprovaram em regime de urgência e em primeira discussão, projeto de lei de autoria do Executivo, que autoriza a prefeitura a receber da União, por meio de doação com encargos, o bem imóvel localizado na Rua Dom Pedro, entre os números 14 e 86.

Segundo a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, a aprovação do projeto possibilita efetivamente o município a receber a área em doação para, posteriormente, efetuar a transferência aos beneficiários.

No dia 28 de abril, o governo federal autorizou a prefeitura a doar para famílias de baixa renda imóveis da Rua Dom Pedro. As casas eram de propriedade da União e faziam parte da extinta Rede Ferroviária Federal SA.

“São famílias que estão há mais de 35 nos local, já passaram pelo cadastro social da Habitação e que o processo trata-se do Reurb Social – Regularização Fundiária Urbana”, afirmou a secretaria de Habitação.

Após a doação efetivada, as famílias poderão receber a certificação dos seus imóveis, afirmou a pasta. “Será a doação da União para Americana da área da antiga Fepasa, está vindo para o município e depois para os beneficiários”, traz nota da secretaria.

No dia 15 de julho, o superintendente da União virá à Americana para a assinatura do contrato de transferência de doação. A novidade foi comemorada por Adriana Paula de Castro, de 47 anos. Ela mora com a mãe em uma das casas que serão doadas.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

“Estou surpresa, faz muito tempo que tentamos passar a casa para o nosso nome. Minha mãe mora aqui há 42 anos. Meu pai começou como ferroviário aos 16 anos, foi o primeiro emprego dele. Não estou nem acreditando”, disse em entrevista ao LIBERAL nesta quinta-feira.