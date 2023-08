Traficante de drogas aceitava pagamento por Pix em Americana

Homem de 37 anos vendia e entregava drogas na região do Jaguari; prisão foi feita pela Dise

Um homem de 37 anos foi preso durante a Operação Delivery, realizada por policiais civis da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana, no bairro Jaguari, nesta quinta-feira (10). De acordo com a polícia, além de pagamento em cartões, o suspeito também aceitava Pix.

Drogas e objetos apreendidos pela Dise nesta quinta-feira – Foto: Dise / Divulgação

Na ocasião, foram apreendidos três tijolos de maconha, embalagem plástica com esta mesma droga e um pote de skunk, pesando 1 kg.

Os policiais também apreenderam o veículo Honda Fit do suspeito, uma balança digital, uma máquina de cartão de crédito, dois celulares, bloco com contabilidade manuscrita e três tesouras.

De acordo com a polícia, o objetivo da operação foi coibir o tráfico de drogas que funcionava no esquema de disque-entrega. As vendas eram realizadas pelo WhatsApp.

O suspeito foi abordado em frente da casa dele. Em busca pessoal, os investigadores localizaram duas porções de skunk. No interior do imóvel foram localizados o restante dos entorpecentes e demais objetos.