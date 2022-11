Tradicional presépio de Carioba reabre para visitação no próximo sábado

Presépio da igreja de Carioba existe desde 1953, quando as fábricas ainda funcionavam no bairro

Presépio tem cenas bíblicas detalhadas - Foto: Junior Guarnieri - Liberal.JPG

O espírito natalino tomará conta da Igreja São João Batista de Carioba, em Americana, a partir do dia 3 de dezembro, com a abertura do tradicional presépio, às 18h30, logo após a missa. Ao todo, serão 75 movimentos que retratarão mais de 30 passagens da bíblia, e poderão ser visitados até 6 de janeiro.

Um dos movimentos é visto como grande novidade para 2022 e será apresentado como surpresa ao público. Além disso, a igreja irá promover uma apresentação natalina, com a presença do Coral InCantus, regido pelo professor Eduardo Lustosa, em 17 de dezembro. Outras duas apresentações estão sendo agendadas.

O público também poderá comer os pastéis e os salgados feitos pela lanchonete da própria comunidade – que estará aberta de sexta a domingo. Um painel com trenó e renas está sendo produzido para que as famílias possam tirar fotos.

A única atração ainda não confirmada é a do Papai Noel, já que a igreja tem procurado algum colaborador para a função.

“A pessoa que sempre fez o Papai Noel para nós já está com a idade avançada, então a família tem uma certa preocupação por conta dos casos da Covid-19 que estão voltando. Estamos procurando outra pessoa para entrar no lugar, queremos muito que tenha”, contou a coordenadora da comunidade, Janice Rocha Barbosa.

Com entrada gratuita, o presépio poderá ser visitado de quarta a sexta-feira, das 19 às 22 horas, aos sábados, das 18h30 às 22 horas, e nos domingos das 14 às 22 horas.

No total, montagem inclui mais de 30 passagens da bíblia e 75 movimentos – Foto: Junior Guarnieri – Liberal.JPG

TRADIÇÃO. O presépio de Carioba existe desde 1953, quando as fábricas ainda funcionavam no bairro. Os operários iniciaram a tradição, que perdura até os dias atuais, passando de geração para geração.

Toda a apresentação fica montada durante o ano, mas protegida da sujeira e do contato com o público. No fim de outubro, os colaboradores da comunidade começam a trabalhar no presépio, conferindo a parte mecânica e fazendo a manutenção dos movimentos. São quatro pessoas que se dedicam diariamente até a abertura. Outras 15 cuidam da decoração do lado de fora da igreja.

“É um motivo de muito orgulho para a gente manter essa tradição da comunidade.

A gente convida a todos, adultos e crianças, de todas as cidades da região, para se emocionarem também. É muito bonito e desperta o espírito do Natal”, convidou Janice.

O presépio natalino é apenas um dos eventos tradicionais da comunidade cariobense.

A Festa Junina de São João Batista também é bastante conhecida e recebe, por ano, cerca de 30 mil pessoas. A edição de 2023 está confirmada para os dias 8 a 11, 16 a 18 e 23 a 25 do mês de junho.