Tradicional ‘Caminhada pela Vida’ vai arrecadar alimentos no sábado

No próximo sábado (1º), Dia do Trabalhador, a Ambrata (Associação dos Moradores do Jardim Brasília e Terramérica) realiza a 11ª edição da “Caminhada Pela Vida”, em Americana.

Neste ano, por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o tradicional evento será realizado pelo sistema de “drive-thru em três pontos.

11ª edição da Caminhada Pela Vida será realizada em formato drive-thru – Foto: Divulgação

Além de receber reivindicações dos moradores de Americana sobre melhorias na cidade, a “Caminhada Pela Vida” também terá caráter solidário e vai arrecadar alimentos.

Segundo a organização, a iniciativa tem como objetivo a arrecadação de alimentos não perecíveis para famílias carentes da cidade, além da reivindicação pacífica dos direitos civis por parte dos munícipes americanenses.

A arrecadação dos alimentos (1 kg) ficará à cargo do Projeto Caminho, que é mantido pela Diaconia São Judas Tadeu, no bairro Jardim Ipiranga, em Americana, que também mantém o CCPA (Centro de Capacitação Profissional do Adolescente) e apoia a caminhada.

As pessoas em situação de vulnerabilidade social que vão receber as doações de alimentos já estão inscritas no CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) da Prefeitura de Americana.

Além das doações, na “Caminhada Pela Vida” qualquer morador da cidade pode fazer uma reivindicação sobre algum problema em seu bairro ou em sua rua. Todas as reclamações vão ser transformadas em ofícios que serão protocolados na Prefeitura de Americana.

“Quem quiser também poderá preencher um formulário com reinvindicações de melhorias, como tapar um buraco ou instalar de lombadas, por exemplo. Precisa ser um pedido específico. Depois nós direcionamos ao órgão responsável”, afirmou Claudinei Rota, atual presidente da Ambrata.

Evento realizado em 2019, antes da pandemia, com a participação de mais de 700 pessoas – Foto: Divulgação_1.05.2019

Serão três pontos de arrecadação de alimentos e dos formulários com as reclamações: