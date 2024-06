Tradicional bolo de Santo Antônio será produzido durante a madrugada para dia do padroeiro 

O dia de Santo Antônio de Pádua, celebrado nesta quinta-feira (13), é marcado por atos de demonstração de fé e tradições. Entre elas está o bolo de Santo Antônio, distribuído todos os anos no dia do padroeiro de Americana. Os fiéis poderão consumir o produto fresco, isso porque o bolo será produzido durante a madrugada de quarta para quinta.

Bolo será produzido na madrugada de quinta-feira – Foto: Neuza Rocha/Divulgação

De acordo com o reitor e pároco da Basílica de Santo Antônio de Pádua, Valdinei Antônio da Silva, a produção irá começar às 4h30. A benção do bolo está prevista para as 8h, enquanto a entrega ocorrerá das 9h às 12h, em meio a outras atividades religiosas.

Os pedaços estão sendo vendidos de forma antecipada pela secretaria de pastoral a R$ 18. Reservas e mais informações estão disponíveis nos telefones (19) 3461-5126 e (19) 3648-3518.

“É tradição comer o bolo de Santo Antônio. A gente esconde a medalhinha de Santo Antônio dentro de alguns pedaços para que todo mundo possa receber uma graça de Deus”, disse o pároco.

“Dizem que, normalmente, quem acha a medalha costuma achar uma boa companheira ou companheiro para a vida, porque é logo depois do Dia dos Namorados”, brincou.

Além do bolo de Santo Antônio, a Basílica está preparando os tradicionais pãezinhos, que serão distribuídos após cada missa do dia.

A programação religiosa vai das 7h às 18h, contando com missas e procissão. Além disso, a noite será marcada pela abertura do último fim de semana da 124ª Festa de Santo Antônio.

Programação

A missa inicial, às 7h, será com o padre Valdinei. Em seguida, às 10h, haverá uma missa presidida pelo bispo dom José Roberto Fortes Palau. O período da tarde será marcado por uma procissão, às 17h30, enquanto a missa de Santo Antônio abre a noite, a partir das 18h.

Na festa, que tem apoio do LIBERAL, o público poderá contar com o cardápio de comidas tradicionais como lanche de pernil na chapa e frango a passarinho, assim como canjica com doce de leite e arroz doce, por exemplo. A música, por fim, será comandada pela banda AR40, trazendo sucessos do rock.

Livro

No último fim de semana, a Basílica iniciou a venda de um livro que conta a história do padroeiro. Santo Antônio de Pádua: o santo dos milagres, escrito pelo padre espanhol Ángel Peña, está disponível para ser adquirido na igreja por R$ 20.

Em 2025, a Basílica Santo Antônio de Pádua comemora o jubileu de 125 anos do padroeiro em Americana. De acordo com o padre Valdinei, as celebrações do ano que vem já estão sendo preparadas, fazendo com que a 125ª Festa de Santo Antônio seja ainda mais especial. Ao LIBERAL, o pároco antecipou o selo especial feito para a ocasião.

Selo comemorativo dos 125 anos de Santo Antônio em Americana – Foto: Divulgação/Basílica Santo Antônio de Pádua

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani.