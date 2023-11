Tradição leva famílias aos cemitérios de Americana no feriado de Finados

De acordo com estimativa da prefeitura, 17 mil pessoas visitaram os cemitérios da Saudade e do Parque Gramado

Os cemitérios da Saudade e Parque Gramado, em Americana, receberam juntos 17 mil visitantes, de acordo com estimativa da prefeitura, nesta quinta-feira (2), feriado de Finados.

Movimento foi intenso durante toda quinta-feira nos cemitérios da cidade – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Movidas pela tradição de visitar familiares e amigos que já faleceram, pessoas levaram flores, acenderam velas e algumas delas aproveitaram a oportunidade para limparem os túmulos de suas famílias.

O túmulo mais visitado no Cemitério da Saudade foi o do “jovem desconhecido”. A história tem sido perpetuada por gerações na cidade.

Segundo os relatos, a morte do jovem foi notificada em 24 de março de 1927. Dois dias antes, um rapaz que parecia ter 19 anos foi encontrado ao lado da linha férrea, em uma estação na região do São Jerônimo. Ele teve fratura e hemorragia no crânio.

Mistério sobre identidade

O mistério quanto à identidade do cadáver levou à devoção. Nesta quinta, o LIBERAL constatou diversas velas, placas em agradecimento por alguma graça alcançada e flores no túmulo do jovem.

“Já virou uma tradição da cidade. Todo ano a gente vem visitar os nossos familiares e passa por aqui, no túmulo do jovem desconhecido. É uma história que faz parte de Americana”, disse o tratorista Samuel Fávaro, 58.

Já a aposentada Rosalina Silva Generoso, 79, relatou uma história de sua falecida irmã Dirce.

“Ela vinha toda vez rezar para o jovem desconhecido. Aí teve um dia, numa missa, que ela me contou que foi tocada por um homem, branco, com sangue e que disse que era o jovem desconhecido. Depois disso, toda a família passou a vir aqui e foram várias graças alcançadas”, contou.

Muitos também foram aos cemitérios para amenizar a saudade de quem já morreu. Com a ajuda da vizinha Maria Izabel, a aposentada Maria Ricco Curciol, 79, visitou o túmulo de sua filha, Maria Cristina, que faleceu há quase 10 anos.

“Venho todos os anos. A gente não pode deixar, o coração fala mais alto, é um ato de amor. A minha mãe fazia isso, desde pequena a gente levava as flores nos túmulos dos meus familiares, e eu continuo fazendo, principalmente com dois dos meus filhos que já morreram [o outro está enterrado em Jundiaí]”, disse Maria.

O operador de máquinas Geraldo Maneo Júnior, 39, acendeu velas no túmulo da família onde estão sepultados o pai e a mãe.

“A minha família sempre teve essa tradição, porque é uma homenagem, né? Isso não pode morrer. Significa que essa pessoa é importante para você e você ainda se lembra dela”, afirmou.