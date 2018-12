Tradição das luzes é mantida em casa no Novo Mundo

Desde o dia 20 de novembro a rotina da Rua Pacaembu, no bairro Parque Novo Mundo, em Americana, não é mais a mesma. Todos os dias, às 20h, quando as luzes da residência número 520 se acendem, o clima de Natal toma conta do local e os visitantes começam a chegar. Durante as noites de dezembro – especialmente aos finais de semana – centenas de pessoas passam pelo local para admirar a fachada iluminada por centenas de luzes coloridas. A tradição já se repete pelo 15º ano.

“Para nós é uma satisfação ver as pessoas paradas aqui na frente, admirando a decoração”, diz Paulo de Tarso, que é o responsável por ajudar a dar vida aos detalhes idealizados pela sua esposa, Neide.

Enquanto as luzes são mantidas acesas, há pessoas paradas na calçada da casa admirando o resultado do trabalho feito pelo casal.

“Decoramos a casa porque gostamos, mas também pelas pessoas que gostam de ver. Elas que animam a gente. Quando vem uma pessoa e elogia, nos motivamos a fazer melhor no próximo ano”.

Neste Natal, a casa da Rua Pacaembu ganhou ainda mais luzes, aramados em formato de animas contornados por cordões de luz, árvores de Natal e até um espelho que amplia a decoração e a faz parecer ainda maior. Além de moradores de Americana, pessoas de outras cidades da região também visitam o local. “Já recebemos pessoas de Campinas e Limeira”, informa Paulo.

Segundo ele, o fluxo de visitantes aumenta à medida em que se aproxima o Natal. Às vésperas da data, a casa fica ainda mais movimentada e atrai principalmente crianças, que imaginam ser ali a residência do Papai Noel. O sonho ganha forma quando um primo do casal assume a fantasia e se transforma no bom velhinho pelo menos por uma noite.

“Alguns pais trazem os presentes dos filhos aqui e pedem que seja entregue a eles na noite de Natal”, realizando o sonho de receberem o presente diretamente das mãos do Papai Noel”, informa Paulo. A casa também vira ponto de partida e chegada para a carreata dos vizinhos, que sai pelas ruas no dia 24 de dezembro distribuindo presentes às crianças. “É uma festa”, destaca Paulo, completando que são iniciativas simples, mas que representam o simbolismo do Natal.

A casa será acesa todas as noites até o dia 6 de janeiro, exceto quando chover.