Trabalho de separação de tampinhas dá esperança e distração para presos

Um trabalho de separação de tampinhas dá esperança e serve como distração para dois presos do CDP (Centro de Detenção Provisória) de Americana. O projeto é realizado pela unidade em parceria com a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Americana, que arrecada as tampinhas e as encaminha para o CDP.

No presídio, dois detentos separam as tampinhas por tipo e também por cor – brancas, transparentes e coloridas. Depois, a unidade devolve as tampinhas, todas separadas em caixas, para a Apae, que as vende e utiliza a renda para o desempenho de suas atividades.

Presos fazem a separação das tampas – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

“É muito gratificante, passa a hora e é em prol das crianças. É muito legal para nós”, disse um dos presos envolvidos na ação, em entrevista ao LIBERAL, que acompanhou o serviço na última sexta-feira.

O detento, de 45 anos, destacou que a atividade “ocupa a mente” e pode ajudá-lo a se ressocializar quando ele deixar a prisão. “O pessoal já nos vê com outros olhos”, apontou.

Preso há dez meses, ele tem cinco filhos e três netos, e conta com a remição da pena para vê-los o mais rápido possível. Natural de Conchal, o detento responde por homicídio, que teria sido cometido em sua cidade natal,

mas alega inocência.

Acusado do mesmo crime, o outro preso envolvido no projeto, de 42 anos, também afirmou gostar do trabalho, que, segundo ele, “distrai bastante”.

“Nós estamos disponíveis para trabalhar para a Apae voluntariamente, para ajudar, em prol do meio ambiente”, comentou o detento, que está há um ano e quatro meses no CDP.

O preso morava, até então, em Artur Nogueira. No entanto, o homicídio teria acontecido na Bahia, onde ele estava a passeio. O detento acredita que, com esse serviço de separação de tampinhas, poderá estar o quanto antes

com suas duas filhas.

Os dois presos ainda aguardam sentença. Para participar do projeto, eles não podem ter falta disciplinar e nem fazer parte de quadrilhas ou facções.

BENEFÍCIOS

A cada três dias trabalhados, os detentos têm direito a um dia de redução na pena. Eles começam a trabalhar às 8 horas, têm uma pausa às 11 horas, retomam o serviço às 13 horas e param às 16 horas.

Duas vezes por semana, o CDP recebe cerca de 20 caixas de tampinhas para os presos fazerem a separação, trabalho que leva aproximadamente dois dias por remessa.

“Isso faz com que o preso tenha um vínculo com a sociedade também, porque eles sabem da importância da Apae tanto para familiares de funcionários quanto para familiares de presos também. Tem presos que a Apae atende os filhos deles também”, comentou o diretor da unidade prisional, Marcelo Alves Corrêa.

Para a Apae, a parceria com o CDP é considerada um sucesso, já que havia dificuldade para a separação – trabalho assumido pelos presos. Os recursos arrecadados com o projeto das tampinhas já ajudou a equipar uma sala, a pintar um ambiente usado para fisioterapia e a comprar equipamentos para o atendimento dos alunos. Doações podem ser feitas na sede da associação em Americana.