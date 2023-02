Trabalho de combate à dengue deve atingir 120 mil imóveis em Americana

Ação da prefeitura, em parceria com a CPFL, tem como objetivo conscientizar sobre medidas para evitar proliferação do mosquito

Profissionais que fazem a leitura do consumo de energia e entregam as contas também têm deixado nas casas panfletos com orientações - Foto: Marilia Pierre / Prefeitura de Americana

A Secretaria de Saúde de Americana, em parceria com a CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz), iniciou no último dia 1º ações de combate à dengue com a meta de visitar 120 mil imóveis.

O foco é conscientizar as famílias sobre as medidas que devem ser adotadas em casa para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença.

Em 2022, o município teve 4.304 casos positivos de dengue e oito mortes. Neste ano, até 31 de janeiro, foram confirmados oito casos.

“Trabalhamos para reduzir ao máximo o número de casos. Com a quantidade de chuvas, se as pessoas não se atentarem aos criadouros nos imóveis, poderemos ter uma outra situação de grande impacto como no ano anterior”, alerta Antonio Jorge da Silva Gomes, coordenador da Vigilância em Saúde Ambiental.

Desde o dia 1º de fevereiro, os profissionais que fazem a leitura do consumo de energia e entregam as contas também têm deixado nas casas panfletos com orientações sobre sintomas da doença e os cuidados necessários para evitar a disseminação do mosquito.

Os leituristas avisarão a equipe do PMDC (Programa Municipal de Controle da Dengue) quando encontrarem algum imóvel com potenciais criadouros do Aedes aegypti.

A ideia é que os agentes vão até o endereço indicado pelos profissionais da CPFL para orientar os proprietários e tomar as providências necessárias. “Trata-se de uma questão de saúde pública e todos podem e devem contribuir fazendo a sua parte”, comenta Talita Pinotti, consultora de relacionamento da CPFL Paulista na região.

A dengue é uma doença infecciosa febril aguda, que pode se apresentar de forma benigna ou grave, dependendo de alguns fatores, entre eles: o vírus envolvido, infecção anterior e condições individuais como doenças crônicas (diabetes, asma brônquica, anemia falciforme).

Medidas de prevenção, segundo a Secretaria Estadual de Saúde: