Trabalhadores de metalúrgica discutem proposta que pode encerrar paralisação, em Americana

Paralisação na manhã desta terça-feira, na Malcon Metalúrgica - Foto: Paula Nacasaki/Liberal

Os trabalhadores da metalúrgica Malcon, na Vila Dainese, em Americana, vão discutir em assembleia nesta quinta-feira (23) uma proposta que pode encerrar a paralisação.

Nesta quarta (22), a empresa e representantes do Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas e Região se reuniram e definiram o que será apresentado aos integrantes do movimento.

Na manhã de terça (21), ao menos 300 funcionários ficaram do lado de fora da empresa por conta do movimento.

De acordo com a sócia-diretora da Malcon, Juliana Malagutti Coneglian, parte dos trabalhadores não queria aderir ao ato e, de forma ilegal por conta de uma decisão judicial, foi impedida de entrar na empresa.

Ela ainda apontou que não se trata de uma greve, mas sim, de uma paralisação e que entre 20 a 30 trabalhadores estão engajados nas reivindicações.

Ao LIBERAL, a diretora do sindicato, Dayse Caetano, rebateu. Segundo ela, dos 300 funcionários, 250 aderiram à paralisação – o que, de acordo com a executiva, representam 25% da fábrica, principalmente dos setores de solda e rebarba.

A paralisação teve início após a retirada do adicional de insalubridade dos funcionários da solda. Segundo Juliana, avaliações feitas por engenheiros de duas empresas constataram que melhorias promovidas pela Malcon fizeram com que os trabalhos do setor deixassem de ser insalubres. Os colaboradores discordaram do apontamento e comunicaram o sindicato.

Outras pautas também foram levadas para a paralisação: fim dos parcelamentos de verbas rescisórias, cancelamento de cinco demissões feitas pela empresa semana passada – apontadas pelo movimento como retaliação -, depósito do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) na conta dos funcionários, reajuste nos salários e vale alimentação, e pagamento da PLR (Participação nos Lucros ou Resultados).

Na proposta da empresa aos trabalhadores, o sindicato poderá indicar um engenheiro para fazer a avaliação quanto à insalubridade do setor de solda.

O parcelamento de verbas rescisórias foi explicado como um caso excepcional devido ao desligamento de cerca de 100 trabalhadores, de uma vez, no início deste ano.

O cancelamento das cinco demissões não será feito, sendo os motivos esclarecidos aos dispensados.

Já o depósito do FGTS será viabilizado e o reajuste negociado no ano que vem. Por fim, o pagamento da PLR será estudado para 2024, após a empresa formular um plano de carreira.

Caso as propostas não sejam aceitas, Dayse contou que um comunicado de greve já foi aprovado há mais de 48 horas pelos trabalhadores – o que já configura uma greve, embora o grupo ainda prefira a paralisação.

“Tudo depende da aceitação ou não dos funcionários. Se eles entenderem que o que empresa está propondo não atende às necessidades deles, há possibilidade de termos greve, sim”, completou.