Trabalhadores da Nardini param alegando atraso nos pagamentos

Funcionários da área de produção da Indústrias Nardini, em Americana, cruzaram os braços desde o dia 8 deste mês alegando atraso nos pagamentos. A informação é de três trabalhadores ouvidos pelo LIBERAL, que pediram anonimato. Os empregados vão à empresa e batem cartão, mas não desempenham suas atividades, segundo eles.

Uma funcionária do departamento pessoal confirmou que até a semana passada os funcionários da produção estavam parados, mas disse que nesta segunda-feira a situação tinha voltado ao normal – um dos funcionários disse que apenas uma parte dos trabalhadores retornou às atividades. Foto: Arquivo / O Liberal

Tradicional na cidade, a Nardini já foi alvo de uma série de problemas. No ano passado, a empresa deu folga forçada de uma semana para os funcionários. Segundo os relatos de trabalhadores, o objetivo era, nesse período, levantar os valores necessários para pagá-los.

Os funcionários ouvidos pelo LIBERAL disseram que desde o ano passado a empresa passou a pagar semanalmente, toda sexta-feira. Só que, em algumas sextas, só parte do pagamento foi feita, dizem. No dia 8, os funcionários não receberam e decidiram parar.

Até a última sexta, não haviam recebido mais nada, de acordo com esses três trabalhadores. Na sexta, caiu o pagamento de mais uma semana – em meio à confusão, os trabalhadores até perderam as contas exatas de quanto a empresa deve a eles. “Eu já tinha esgotado todos meus recursos, minha moto quebrou e daí eu não tinha como nem ir trabalhar mais”, afirmou um dos funcionários.

A funcionária do departamento pessoal que confirmou a paralisação disse que a reportagem deveria falar com alguém do jurídico. Desde sexta, O LIBERAL telefonou várias vezes para a Nardini, e em todas elas a informação era de que deveria falar com alguém que naquele momento não estava na firma. No fim da tarde de ontem, uma funcionária do jurídico disse que não havia paralisação nenhuma e que as máquinas estavam funcionando.

Na sexta, os funcionários apontaram uma mulher como responsável pela empresa. Porém, ela disse que é apenas funcionária e que havia relatado o assunto por e-mail ao diretor da empresa. Ele não havia se manifestado até o fechamento desta reportagem.