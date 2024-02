‘Tour’ de Bolsonaro pela região também inclui Americana e Nova Odessa

Compromisso deverá selar a filiação de Chico e Rafael ao PL, mirando as eleições municipais de outubro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fará um “tour” pela região nesta sexta-feira (1º) e sábado. O primeiro compromisso deve ser em Americana, na sexta, em agenda com o prefeito Chico Sardelli (PV).

Última visita de Bolsonaro na região aconteceu em abril de 2022 – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

O encontro, que será realizado na Churrascaria Grill Sul, por volta de 13h, pode selar a filiação de Chico ao PL, mirando as eleições municipais de outubro.

Recentemente, o prefeito de Americana foi a São Paulo participar de um ato convocado pelo ex-presidente. Chico já se colocou como pré-candidato à reeleição e disse ter escolhido o PL como seu partido. Porém, ele ainda não definiu quando fará a filiação.

Em Nova Odessa, a assessoria do ex-prefeito da cidade, Benjamim Bill Vieira de Souza, que está na mesma legenda, confirmou que o ex-presidente vai participar de um encontro previsto para acontecer também na sexta, a partir das 15h, na conveniência do Auto Posto Max, na Avenida Ampélio Gazzetta, em frente ao Centro de Distribuição dos Supermercados São Vicente.

O objetivo da visita de Bolsonaro será marcar apoio a Bill na corrida para mais um mandato como chefe do Executivo. Bill foi prefeito de Nova Odessa entre 2013 e 2020.

Evento

No sábado, o ex-presidente estará às 11h30 em Santa Bárbara, no Esporte Clube Barbarense, para um evento partidário que incluirá a filiação do atual prefeito e pré-candidato à reeleição, Rafael Piovezan, que deixará o MDB para migrar ao PL.

“Será uma honra recebê-lo. Creio que deve ser a primeira vez que um presidente [ex] vem para Santa Bárbara d’Oeste. Isso é uma honra e demonstra a importância da nossa cidade no cenário regional e no Estado de São Paulo”, ressaltou Piovezan.

O presidente municipal do PL e vereador Kifú afirmou que vai apoiar Piovezan para a realização de um trabalho de construção na cidade.

Na sessão da câmara na última terça, os parlamentares barbarenses aprovaram um projeto de decreto legislativo que concede o título de cidadão honorífico a Bolsonaro.