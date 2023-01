Torneiras são furtadas do Ciep Cidade Jardim, em Americana

Caseiro acordou com o barulho do alarme disparado e notou que as torneiras tinham sido levadas

Dez torneiras foram furtadas do Ciep Cidade Jardim, em Americana, na madrugada desta segunda-feira (16). A escola está localizada na Rua das Hortênsias. Nenhum suspeito foi identificado até a publicação desta reportagem.

Torneiras foram levadas da unidade escolar – Foto: Gama / Divulgação

Segundo informações registradas no boletim de ocorrência, por volta de 4h, o caseiro da escola acordou com o barulho do alarme. Ao fazer buscas pelo local ele não viu ninguém e ao se aproximar do bebedouro, notou que as 10 torneiras tinham sido levadas. Ele conteve o vazamento de água e acionou a Gama (Guarda Municipal de Americana).

Os patrulheiros foram ao Ciep, fizeram buscas de suspeitos nas proximidades, apesar disso, ninguém foi encontrado.

Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de Americana como furto e o crime é investigado pela Polícia Civil.

Questionada, a Prefeitura de Americana informou que a Secretaria de Educação enviaria uma equipe ao local para tratar da situação e que o furto não afetaria os estudantes, uma vez que as aulas serão retomadas somente no dia 6 de fevereiro.