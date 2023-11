Todas as entradas de Americana passarão a ser fiscalizadas por câmeras

Todas as entradas e saídas de Americana passarão a ser fiscalizadas pela Muralha Digital, sistema de videomonitoramento no qual se utilizam câmeras que fornecem imagens de alta resolução e ajudam na elucidação de casos policiais.

Nesta segunda-feira (6), a prefeitura anunciou em coletiva de imprensa 103 novas câmeras que irão integrar o serviço, chegando a 226.

Melhorias no sistema foram apresentadas nesta segunda=feira – Foto: Prefeitura de Americana/Divulgação

Os novos equipamentos custarão R$ 2,8 milhões, sendo R$ 1,9 milhão vindos de uma emenda parlamentar do ex-deputado federal Abou Anni (União Brasil) e contrapartida de R$ 900 mil da prefeitura.

O edital com as informações da licitação será publicado nesta quarta (8).

Atualmente, a Muralha Digital conta com o monitoramento na região da Praia Azul e da Cidade Jardim até o Jardim Nossa Senhora de Fátima.

Com a expansão, todas as entradas e saídas de rodovia, as avenidas e o limite entre Americana e Santa Bárbara d’Oeste serão acompanhados pela Gama (Guarda Municipal de Americana).

Quando algum delito ocorrer na cidade ou se alguém vier de fora para praticar algum crime, como, por exemplo, ocultação de cadáver, a Gama e a Polícia Civil poderão acessar às imagens para ter mais detalhes.

Sem interesse dos criminosos

“O ponto principal desse sistema de segurança é a gente tornar o município desinteressante para a criminalidade, porque geralmente crimes como furtos de veículos, roubo a comércio ou residência não são cometidos por pessoas da cidade. Por meio da muralha, é possível identificar todo mundo que entra e que sai, e quais os horários”, comentou Marco Aurélio da Silva, comandante da Gama.

Um caso citado por Marco Aurélio para exemplificar a importância da Muralha Digital foi do professor Cauê Pozenatto Lima, de Sumaré, que teve o seu corpo encontrado carbonizado na região da Praia Azul, em 2 de agosto deste ano.

A elucidação do crime se deu rapidamente por conta das imagens das câmeras.

“A gente consegue pegar muitos detalhes por meio das câmeras. Os veículos geralmente rendem muitas informações para a gente. Então, a muralha vai permitir pegar procurado da Justiça, veículo com queixa de furto ou roubo. Do caso do homicídio do professor [de Sumaré], a nossa câmera conseguiu, inclusive, identificar o corpo dentro do carro”, disse Marco Aurélio.

Modelo de Guararema

Segundo o prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), o modelo da Muralha Digital implantado no município teve como base o sistema de Guararema, na Grande São Paulo.

“Nós vimos um sistema muito bom, muito profissional, de primeiro mundo. Eles têm, inclusive, uma sala de reuniões de crise. Eu visitei, fiquei vidrado e quis trazer para cá”, contou.