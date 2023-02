TJ-SP reduz pena de guarda municipal condenado por tentativa de feminicídio

Guarda que atacou a ex com um canivete na Praia Azul foi condenado, inicialmente, a 18 anos de prisão, mas pena foi reduzida para 10

O acórdão do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) reduziu para 10 anos a prisão do guarda municipal Paulo Fernandes Carrigio, de 55 anos.

Ele havia sido condenado a 18 anos de reclusão pelo Tribunal do Júri de Americana, pela tentativa de feminicídio contra a ex-companheira, a vendedora Mirian Novaes Costa, 31, que ele atacou com golpes de canivete no meio da rua, em março do ano passado, na Praia Azul, em Americana.

Durante o julgamento, o juiz Wendell Lopes Barbosa de Souza considerou que o patrulheiro, que está afastado da corporação e preso, respondeu pelo crime com os agravantes de ter dificultado a defesa da vítima e ter agido em descumprimento de medida protetiva.

Dinael de Souza Machado Junior, advogado que representa Paulo, diz que muito embora tenha ocorrido uma reforma significativa relacionada a redução da pena imposta em 1ª instância, a defesa técnica tem como objetivo principal a anulação da sessão plenária de Tribunal do Júri que resultou na condenação.

“Sobretudo, em decorrência de evidente quebra de incomunicabilidade dos senhores jurados que refletiu diretamente no desfecho negativo, razão pela qual submeterá a questão à apreciação das instâncias superiores”, afirma Dinael.

Mirian ficou surpresa quando soube da redução da pena. “Não estava esperando que isso fosse acontecer. Não achei que esse pesadelo fosse acontecer de novo. Minha esperança era que ele ficasse preso para sempre e que não iriam diminuir a pena desse jeito”, desabafou.